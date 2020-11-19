Капитан сборной России по футболу Георгий Джикия извинился за разгромное поражение от Сербии (0:5) на групповом этапе Лиги наций УЕФА.

«Говорить особо нечего. Хочется просто извиниться за это недоразумение, которое сегодня происходило на поле. Полностью ответственность лежит на футболистах, которые сегодня… Мы все просто провалились!» — сказал Джикия на видео, опубликованном в YouTube-канале сборной России.

Футболист подчеркнул, что ему хочется попросить прощения у всех, кто видел этот позор.

Напомним, сборная России потерпела самое крупное поражение с 2004 года, тогда команда уступила Португалии со счетом 1:7.

Набрав 8 очков в шести турах, Россия заняла второе место в своей группе Лиги В и не смогла пробиться в Лигу А.