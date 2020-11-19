Известный блогер Василий Уткин пошутил на тему отсутствия нападающего Артема Дзюбы в составе сборной России, которая накануне разгромно проиграла Сербии со счетом 0:5.

«Пока играл Дзюба, он хоть как-то оттягивал такой конец», – написал Уткин у себя в «Твиттере».

Напомним, Россия проиграла Сербии в заключительном матче группового этапа Лиги наций УЕФА. Набрав 8 очков в шести матчах, подопечные Станислава Черчесова заняли второе место в турнирной таблице своей группы и не смогли выйти в Лигу А.

Дзюба не принимал участие в матче, так как Черчесов отстранил его от команды после недавнего скандала. 7 ноября в Сеть утекло видео интимного характера с участием Дзюбы. Впоследствии стало известно, что футболист стал жертвой шантажа.