Клуб «Миннесота Тимбервулвз» выбрал защитника Энтони Эдвардса под первым номером на драфте НБА 2020 года.

Об этом сообщает официальный сайт лиги. В связи с пандемией коронавируса драфт проходил в режиме видеоконференции, хотя изначально церемония должна была состояться еще в июне. Привычный срок пришлось сдвинуть впервые с 1975 года.

19-летний Эдвардс в прошлом сезоне защищал цвета команды университета Джорджии.

Топ-10 баскетболистов, выбранных клубами НБА на первом раунде драфта, выглядит следующим образом:

1. «Миннесота» — Эдвардс;

2. «Голден Стэйт» – центровой Джеймс Уайзмен;

3. «Шарлотт» – защитник Ламелло Болл;

4. «Чикаго» – форвард Патрик Уильямс;

5. «Кливленд» – форвард Айзек Окоро;

6. «Атланта» – центровой Оньека Оконгву;

7. «Детройт» – защитник Киллиан Хэйс;

8. «Нью-Йорк» – форвард Оби Топпин;

9. «Вашингтон» – форвард Дени Авдия;

10. «Финикс» – центровой Джален Смит.

Стоит отметить, что на драфте произошел уникальный случай: под общим третьим номером клубом «Шарлотт Хорнетс» был выбран защитник «Иллаварры» Ламело Болл. В 2017-м году его старший брат Лонзо Болл был выбран «Лос-Анджелес Лейкерс» под вторым номером. Это первый случай в истории НБА, когда двух братьев выбрали в первой пятерке.