Президент UFC Дана Уайт выразил уверенность в том, что российский чемпион промоушена в легком весе Хабиб Нурмагомедов вернется в октагон.

Об этом Уайт рассказал в в беседе для портала MMA Fighting. Глава UFC уточнил, что бой между ирландцем Конором Макгрегором и американцем Дастином Порье не будет титульным, и добавил, что Нурмагомедов еще выйдет отстаивать свой пояс.

Напомним, в октябре 2020 года Хабиб в титульном поединке одержал победу над американцем Джастином Гэтжи. Для россиянина этот бой стал первым после смерти его отца и тренера Абдулманапа Нурмагомедова, который в июле ушел из жизни из-за последствий коронавируса.

Сразу после боя Хабиб объявил о завершении карьеры, аргументировав это решение желанием больше времени проводить с семьей. На счету Нурмагомедова 29 побед и ни одного поражения. Ранее спортсмен говорил, что хочет уйти, добившись статистики 30-0.