Испанец Рафаэль Надаль встретится с греком Стефаносом Циципасом в третьем туре группового этапа Итогового турнира ATP. Матч пройдет 19 ноября в Лондоне, начало — в 23:00 по московскому времени.

Надаль

Теннисист из Испании последние несколько игр провёл с разными результатами, один из матчей спортсмен одолел своего соперника, однако на второй не смог справиться. Несмотря на нестабильные результаты игру теннисиста нельзя назвать неудачной.

Открывающий матч «Грунтового короля» Надаль обыграл Андрея Рублёва достаточно уверенно. Рафа в обоих сетах имел весомое преимущество и соперник ни разу не подобрался к фавориту. К тому же, на своей подаче, испанец чувствовал себя очень уверенно.

В следующем матче Надаль отыграл даже лучше, чем в открывающем матче, однако результат встречи оказался неудовлетворительным. Соперник оказался не из простых, Доминик Тим является очень неудобным соперником для испанца и даже на двух тай-брейках он не смог переломить итог встречи в свою пользу.

Интересный факт: Надаль ещё ни один раз не выигрывал Итоговый турнир, а только доходил до финала дважды десять и семь лет назад.

Циципас

Чемпион Итогового турнира прошлого сезона тоже не смог справиться с Домиником Тимом. Теннисист из Греции упустил свою победу на решающем сете, вероятно ему просто не хватило сил дожать соперника

Аналогичная ситуация произошла против Андрея Рублёва, однако в конечном итоге всё-таки Циципас смог дожать оппонента. В третьем сете на тай-брейках российский спортсмен совершил несколько обидных оплошностей, главная из которых двойная ошибка на мачболе. Сам спортсмен после матча признался, что сбил дыхание из-за долгого розыгрыша.

Прогноз и ставка

Победу Надаля букмекеры предлагают за 1.46, на Циципаса можно поставить за 3.15.

Эксперты считают, что Надаль должен собраться в этой встречи и использовать слабые стороны Циципаса для своей победы по максимуму и поэтому предлагают рассмотреть ставку на победу Надаля со счётом 2-0 по сетам.