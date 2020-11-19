Олимпийская чемпионка по фигурному катанию Алина Загитова рассказала о жизни во время пандемии коронавируса и учебе в вузе.

«Естественно, жизнь стала чуточку сложнее в связи с коронавирусом. Но я пытаюсь учиться, тренироваться и, конечно же, соблюдать правила, о которых нам говорят: надевать маски, носить перчатки и не скапливаться людьми массово», — сказала Загитова в видео, опубликованном на YouTube-канале Alina Zagitova Media News.

Фигуристка подчеркнула, что продолжает тренироваться, а также посвящает много времени учебе.

«Я буду учиться на продюсера. У меня, получается, чуть-чуть журналистики, чуть-чуть продюсирования. Пока что так, а потом уже посмотрим», – сказала Загитова.

Напомним, с декабря 2019 года Загитова не принимает участие в соревнованиях, так как взяла паузу в карьере. Спортсменка продолжает тренировки в группе Этери Тутберидзе, а также выступает в роли ведущей телепроекта «Ледниковый период».