После провального, но все же не катастрофического поражения от Сербии сборная России попала в третью корзину при жеребьевке отборочного этапа чемпионата мира-2022. Что теперь? О Катаре можно не мечтать? Не совсем.

Во-первых, да, в первой корзине почти все команды — супертопы, небольшое исключение можно сделать для Хорватии и Дании, но и они невероятно мощны. И все же с каждой можно играть, несмотря на 0:5 от сербов. Вторая корзина вообще не страшит, и очень огорчает, что россияне фактически не находятся на одном уровне с командами оттуда, а это Швейцария, Польша, Швеция, Уэльс, Украина, Австрия, Словакия, Сербия, Турция и Румыния. Любую из представленных сборных подопечные Черчесова могут одолеть, сложнее всего придется со Швейцарией и Польшей. Проще всего должно быть с румынами, хотя рассуждать о простоте сейчас нам не к лицу.

Признаться, неприятно видеть сборную России в одной корзине со сборными из третьей корзины: это Ирландия, Северная Ирландия, Норвегия, Венгрия, Исландия, Шотландия, Чехия, Финляндия и Греция. Здесь есть и неплохие команды, и совсем хилые ребята. Зато можно быть точно уверенными, что Эрлинг Холланд не забьет нам в отборе ЧМ.

Дальше идут совсем малоинтересные команды, уделять им особое внимание большого смысла нет. Особняком стоит Северная Македония из четвертой корзины, которая пробилась на Евро. Интересно представить, как бы выглядела «группа смерти» и «группа жизни» для России, ведь перед жеребьевкой одни надеются на максимально слабых соперников, другие, наоборот, хотят, чтобы наши сыграли с сильнейшими.

«Группа смерти»

Испания, Польша, Россия, Северная Македония, Армения, Молдавия

Из первой корзины могли бы быть и бельгийцы, но они уже попадались россиянам, и с ними нам еще предстоит сыграть на Евро, а вот реванш с испанцами был бы куда интереснее, особенно на фоне 6:0 против немцев. Сейчас сборная Испании выглядит как сильнейшая сборная Европы. Поляки при здоровом Левандовском — команда уровня первой корзины, поэтому все очевидно. Северная Македония — будущий дебютант чемпионата Европы, ведомый Гораном Пандевым, который к тому моменту карьеру, может, и завершит, но опасности от такой команды ждать стоит. Армянская сборная уже не та, что проигрывала 1:9 итальянцам, сейчас командные связи там налажены, буквально вчера армяне обыграли тех же македонцев и вышли в Лигу B. Из последней корзины выбор небольшой, но сборная Молдавии — самый сложный соперник для россиян оттуда. Вспомним хотя бы недавний матч.

«Группа жизни»

Хорватия, Румыния, Россия, Люксембург, Андорра, Сан-Марино

Такое счастье может прийти к россиянам только во снах, но если вдруг случится что-то подобное, то здесь наличие люксембургов и прочих андорр не станет для них преимуществом — их могут обыграть все. Поэтому главным вопросом станет результат личных встреч между командами из первых трех групп и возможная случайная потеря очков в играх с карликами.

Конечно, в итоге нам не попадется ни один из предполагаемых вариантов, но выходить из группы мы обязаны и в первом, и во втором теоретическом случае. Если в «группе жизни» все ясно, то в «группе смерти» тоже нет непреодолимых соперников. В конце концов, и с Испанией можно сгонять пару ничеек. В случае третьего места можно констатировать полную беспомощность, увольнять Черчесова и припоминать ему поражение от Сербии. А пока стоит дать тренеру спокойно продолжать работать.