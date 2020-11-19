Известный артист и болельщик петербургского «Зенита» Михаил Боярский прокомментировал поражение сборной России от Сербии (0:5) в заключительном туре группового этапа Лиги наций УЕФА.

«Уже назвали это позором, куда тут денешься. Поражение от Турции, а потом ещё и такая оплеуха! Печально. Руководство команды подготовилось плохо и ничего не смогло сделать», — заявил Боярский, слова которого приводит «Чемпионат».

Он подчеркнул, что нельзя было убирать из состава Артёма Дзюбу, так как он всегда создавал настроение в команде — это было видно еще с домашнего чемпионата мира.

«Он является организаторским звеном. Печально, что так получилось и команду этого лишили. Остальное все всё прекрасно видели. Ну какой Джикия капитан? Он хороший игрок, но не капитан», — добавил Боярский.

По его мнению, основная вина должна лечь на плечи Станислава Черчесова.

«Стоит сделать выводы о будущем Станислава Саламовича: сейчас есть Сёмин, который без работы. Лучше рано об этом подумать, чем поздно», — сказал Боярский.