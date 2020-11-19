Российская фигуристка Анастасия Тараканова рассказала о тренировках в группе Этери Тутберидзе, с которой занималась в сезоне-2017/18.

«Я ходила на просмотр еще до Олимпиады 2014 года. Но тогда мне сказали вернуться позже – масса работы. Я сильно мешала на катке, конечно. Помню, вышла на лед и помешала Юле Липницкой, Жене Медведевой, еще много кому. Поэтому – только после Игр. Я не могла ждать так долго и попала к Светлане Пановой», — сказала Тараканова, слова которой приводит «Матч ТВ».

Фигуристка добавила, что спустя время её родители позвонили Сергею Дудакову и договорились о втором просмотре. Он сложился удачно: фигуристку сразу одобрили, и она начала тренировки.

По словам Таракановой, тренировки у Тутберидзе дали ей ощущение внутреннего баланса, она стала масштабнее кататься и чувствовать себя на льду по-другому.