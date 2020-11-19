Российская фигуристка Анастасия Тараканова рассказала, что ей дали тренировки в группе Этери Тутберидзе. Спортсменка занималась в «Хрустальном» в сезоне-2017/18.

По словам Таракановой, конкретные признаки выделить сложно, однако она стала масштабнее кататься и по-другому чувствовать себя на льду. Появился внутренний баланс, подчеркнула спортсменка.

«Я узнала себе цену, узнала, кто я такая, и настрой на соревнования поменялся. И сейчас всегда, когда выхожу на лед для исполнения программы, где-то в глубине души вспоминаю Этери Георгиевну, ее слова, которыми она умеет зарядить, – сказала Тараканова, слова которой приводит «Матч ТВ».

Напомним, на данный момент Тараканова тренируется под руководством Ксении Ивановой и Адьяна Питкеева. За время своей карьеры спортсменка также работала со Светланой Пановой, Татьяной Моисеевой и Евгением Плющенко.