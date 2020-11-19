Стало известно, когда Головин сможет сыграть за «Монако»

Российский полузащитник французского «Монако» Александр Головин в скором времени начнет тренироваться в общей группе.

Об этом сообщает Sport24. По информации источника, футболист точно не примет участие в матче 11-го тура Лиги 1 против «Пари Сен Жермен», который состоится 20 ноября. Отмечается, что уже в следующем туре, когда монегаски будут играть против «Нима», Головин может появиться в заявке на игру.

Отметим, российский полузащитник получил травму 30 августа в матче второго тура чемпионата Франции с «Метцем».