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  • 12:46,  19 ноября 2020
Футбол
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Стало известно, когда Головин сможет сыграть за «Монако»

Стало известно, когда Головин сможет сыграть за &#171;Монако&#187;
Александр Головин. Фото: instagram.com/alex_golovin17

Российский полузащитник французского «Монако» Александр Головин в скором времени начнет тренироваться в общей группе.

Об этом сообщает Sport24. По информации источника, футболист точно не примет участие в матче 11-го тура Лиги 1 против «Пари Сен Жермен», который состоится 20 ноября. Отмечается, что уже в следующем туре, когда монегаски будут играть против «Нима», Головин может появиться в заявке на игру.

Отметим, российский полузащитник получил травму 30 августа в матче второго тура чемпионата Франции с «Метцем».

Ранее представитель интересов игрока «Монако» Александра Головина Олег Артемов рассказал о переговорах с европейскими клубами в летнее трансферное окно. Как сообщил Аретмов, сейчас Головин играет в «Монако», но если поступит хорошее предложение, все может закончиться неожиданно.

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