«Я — не новый Клэбо. Я буду лучше его», — сказал 19-летний Ансгар Эвенсен после сенсационной победы в спринте на январском чемпионате Норвегии. Спустя месяц он вновь взошел на высшую ступень пьедестала, выиграв спринт на юниорском чемпионате мира.

В апреле лыжнику исполнилось 20 лет, и ждать его на Кубке мира пока рановато, однако это не мешает норвежским СМИ продолжать писать о нем, как о «втором Клэбо». Такое сравнение, стоит признать, небезосновательно: как и Йоханнес, Ансгар блистательно справляется со спринтами, но заметно уступает на более длинных дистанциях.

Тренер Эйрик Мюр Носсум, правда, выражает другое мнение относительно способностей юной звезды к длинным гонкам: «Сложно сравнивать подобные таланты друг с другом. Его спринтерские качества на высоком международном уровне, да и на дистанции он совсем неплох, но тут понадобится больше времени».

Однако результаты пока говорят о другом: на том же юниорском чемпионате мира Эвенсен замыкал эстафетную четверку сборной Норвегии и не только лишил команду шансов на медали, но и отбросил её аж на десятое место, проиграв две минуты на пяти километрах.

В этом свете возникает вопрос, не рано ли лыжная общественность повесила на юного спортсмена клеймо будущего лидера. Ведь восхищение способностями Ансагара выражали не только болельщики и местная пресса, но и опытные норвежские лыжники.

«Ноль уважения с его стороны. Это очень круто. Должен признать, что перед финалом думал, что с ним-то мы справимся», — сказал Синдре Скар, проигравший Эвенсенсу спринт на чемпионате Норвегии.

Сам спортсмен не скрывает, что на трассе не задумывается об уважении к более опытным и взрослым соперникам. По его словам, сначала он и правда относился к старшему поколению лыжников с пиететом, но решил, что такой подход — не помощник на лыжне. В финальном забеге спринта, до которого Ансгар добрался с большим трудом (лаки-лузером в полуфинале), он планировал просто подержаться в группе лидеров, а потом вдруг решился убежать — и выиграл.

«Нужно иметь яйца, чтобы осмелиться выйти вперед на последнем подъеме. Многие, наверное, предпочли бы держаться за спинами», — заявил Эвенсен после гонки.

Громкие фразы и странные выходки с некоторой ноткой самодовольства уже становятся визитной карточкой спортсмена, который заявил о себе меньше года назад. За столь непродолжительный срок он успел запомниться не только сенсационной победой, но и своим поведением: на финишной прямой Ансгар зачем-то показал средний палец в камеру. Правда, за свой некультурный жест юный чемпион тут же получил нагоняй от тренера.

«Я получил суровое послание от Арильда Монсена, что это был первый и последний раз. Такое больше не повторится», — смиренно признал свою ошибку лыжник.

Носсум же не углядел в этой выходке ничего неприличного — напротив, он расценил её как проявление уверенности в себе и похвалил Эвенсена.

«Это было хорошее празднование победы. Достаточно дерзко. Так и должно быть. Нам нужны такие люди. Приятно видеть, что у него все в порядке с уверенностью в себе», — сказал тренер.

Подобными жестами восходящая звезда уже начинает напоминать легенду норвежских лыж Петтера Нортуга. Правда, сам Ансгар отрицает какое-либо сходство и утверждает, что он — совершенно другой человек. Однако своим кумиром лыжник называет именно Петтера. Так сложилось, что своими достижениями Эвенсен в некотором роде обязан Нортугу: еще ребенком он с мамой побывал на чемпионате Норвегии и увидел триумф Петтера, после чего решил непременно пойти по стопам кумира.

«Я думал о нем каждый раз, проходя по трассам Хейстадмуэна. Возможно, мне не стоит говорить вслух, что я был лыжником в шестилетнем возрасте, но для меня все было всерьез», — рассказывал Ансгар.

Перед тем, как выиграть взрослый чемпионат Норвегии, Эвенсен дважды становился победителем «Хуведландсреннета» — национального первенства для лыжников 15-16 лет, а затем четыре раза выигрывал спринт на юниорском чемпионате страны. В прошлом году пришли международные успехи, и, стоит полагать, Ансгар рассчитывает пошуметь и в предстоящем сезоне.