Еще один футболист английского «Ливерпуля» получил травму на фоне плотного графика команды

Об этом сообщает Sky Sports. По информации источника, 19-летний Рис Уильямс не вошел в состав молодежной сборной Англии на игру с Албанией из-за проблем с бедром. Отмечается, молодой игрок пожаловался на дискомфорт тренеру, после чего ему позволили вернуться в клуб.

В нынешнем сезоне Рис Уильямс, который выступает в составе молодежной команде «Ливерпуля», провел восемь матчей во всех турнирах и забил один гол.

Ранее сообщалось, что защитник английского «Ливерпуля» Джо Гомес получил травму колена на тренировке перед товарищеским матчем сборной Англии против национальной команды Ирландии. В связи с этим ФИФА заплатит мерсисайдскому клубу около двух миллионов фунтов стерлингов в качестве компенсации зарплаты футболиста. Джо Гомес получает в «Ливерпуле» 80 тысяч фунтов в неделю.