Международный союз конькобежцев на своем официальном сайте опубликовал контент фигуристок, которые примут участие в Гран-при России.

Сообщается, что Александра Трусова планирует исполнить три четверных прыжка в произвольной программе. Это сольные лутц и тулуп, а также каскад из четверного и тройного тулупов. При этом двукратная чемпионка мира среди юниоров не заявила тройной аксель ни в короткую, ни в произвольную программы. Также известно, что Анна Щербакова будет исполнять один элемент ультра-си – четверной флип в произвольной программе.

Елизавета Туктамышева заявила один тройной аксель в короткую и два – в произвольную, а Алена Косторная не заявила прыжки ультра-си ни в один из прокатов.

Отметим, Гран-при России будет проходить в Москве с 20 по 22 ноября.