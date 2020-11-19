Нападающий московского «Спартака» и сборной России Александр Соболев не принял участия в матче национальной команды против сборной Сербии из-за проблем с коленом.

Об этом сообщает Sport24. По информации источника, Соболева иногда беспокоят болезненные ощущения в коленном суставе, из-за чего нападающий пользуется тейпами и периодически прибегает к МРТ. Отмечается, что проблема с коленом при этом не является критической.

Известно, что Станислав Черчесов поберег здоровье Соболева, оставив его в решающем матче с Сербией на скамейке запасных, однако форвард должен успеть восстановиться к матчу 15-го тура российской премьер-лиги, когда «Спартак» примет «Динамо» в московском дерби, которое состоится 21 ноября.

Напомним, сборная России по футболу потерпела разгромное поражение от команды России в Лиге наций, пропустив в общей сложности пять мячей.