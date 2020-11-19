Носов заявил, что Харитонов подделал справку о COVID-19

Российский боец Bellator в тяжелом весе Сергей Харитонов предоставил справку об отрицательном тесте на коронавирусную инфекцию перед поединком против британского боксера Дэнни Уильямса в сентябре 2020 года.

Ранее бронзовый призер Олимпиады-2004, экс-депутат Государственной Думы Дмитрий Носов сообщил, что Харитонов перед боем сдал два положительных теста. Из документов Харитонова видно, что 11 сентября ему пришел ответ с отрицательным результатом.

«Какая настоящая?» – написал Носов в «сториз», приложив фото и добавив, что рад этой справке, так как это вещественное доказательство подделки документов. «А это уже уголовка», – сообщил бывший дзюдоист.