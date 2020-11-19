Игонин: Сборная России выступила крайне плохо, но говорить об отставке Черчесова рано

Бывший футболист петербургского «Зенита» Алексей Игонин поделился мнением о матче сборной России с командой Сербии.

По словам Игонина, команда выступила крайне плохо, но говорить об отставке Черчесова пока рано. По мнению экс-зенитовца, сейчас Черчесов – наиболее подходящий кандидат на пост тренера сборной. Он отметил, что в ближайшее время в составе сборной не стоит ждать больших перемен.

Игонин добавил, что в сборную вернутся те футболисты, которые приносили результат.

«Может быть, нам придется остаться без возрастных футболистов, того же Жиркова. Но, допустим, есть проблема в центре обороны, Дивеев не справился ни с волнением, ни с матчами, ни с волнением. В атаке то же самое. Неужели Заблотный – нападающий номер один в России? Провел хороший отрезок, но не более того, это не определяет уровень футболиста», — сказал Игонин, слова которого приводит телеканал «Санкт-Петербург».