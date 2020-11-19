Уже сегодня московский «Мегаспорт» примет этап Гран-при по фигурному катанию Rostelecom Cup. Несмотря на то, что огромное внимание, как обычно, будет приковано к баталиям в женской одиночке, мужской турнир в этом году тоже обещает быть чрезвычайно интересным.

В мужское катание вернулась конкуренция

Россия, наконец, дождалась того момента, когда в мужское катание вернулась былая конкуренция. Заранее раздавать медали теперь куда сложнее даже при наличии номинального фаворита — Михаила Коляды, карьеру которого быстро и весьма успешно реанимировал Алексей Мишин. В отсутствие Александра Самарина и с учетом состояния Дмитрия Алиева, который всю осень залечивает травму, Михаил действительно выглядит главным претендентом на победу.

Однако и помимо этой тройки на льду появятся спортсмены, настроенные на очень серьёзную борьбу. Прежде всего, стоит отметить действующего чемпиона мира среди юниоров Андрея Мозалёва, который вправе рассчитывать как минимум на место в призах. На недавнем этапе Кубка страны в Казани Мозалёв провалил короткую программу и шёл лишь седьмым, но за счет качественной произвольной с тремя четверными и двумя трикселями поднялся на второе место.

Впечатляющие результаты в этом сезоне показывает и Евгений Семененко, выигравший ЭКР в Казани и включающий в свои прокаты как минимум два разных квада. Евгений Рукавицын будет выводить на лёд не только Алиева, но и Макара Игнатова, тоже успевшего побывать на подиуме нынешней осенью. Проверку на прочность пройдет и группа Евгения Плющенко, представленная Артёмом Ковалёвым — он выиграл оба этапа Кубка России, в которых принимал участие, оставив позади Самарина и Игнатова. Правда, Артём пока не вступал в очное противостояние ни с Колядой, ни с Мозалёвым.

Девушкам можно рисковать

В женском катании намечается привычная борьба между распавшимся трио ТЩК и Елизаветой Туктамышевой. Так как этот этап Гран-при проходит в экспериментальном формате и не имеет особого веса (неизвестно даже, состоится ли финал серии), спортсменки могут экспериментировать с контентом и идти на риск.

Александра Трусова планирует прыгнуть в произвольной программе три четверных — два тулупа (сольно и в каскаде) и лутц. Спортсменка не заявила ни одного тройного акселя, однако это еще не дает стопроцентной гарантии, что она не будет его прыгать и сознательно пойдет на проигрыш короткой программы.

Без акселя обойти в короткой её могут и Щербакова с Косторной, которым судьи предсказуемо поставят более высокие оценки за компоненты, и Туктамышева, у которой в планах три трикселя на две программы. Незадолго до турнира Елизавета восстановила четверной тулуп, и, хотя его нет в заявке, фигуристка вполне может рискнуть, как сделала это на прошлом чемпионате России.

В парах и танцах нехватка лидеров

Парный турнир ощутимо недосчитается лидеров: Евгения Тарасова и Владимир Морозов давно объявили о пропуске Гран-при, а Дарья Павлюченко и Денис Ходыкин не смогут выступить из-за состояния здоровья партнера. Есть потери и во втором эшелоне: Алина Пепелева и Роман Плешков снялись, так как их тренер заболел коронавирусом.

Бороться за медали будут дуэты из группы Тамары Москвиной: Александра Бойкова/Дмитрий Козловский и Анастасия Мишина/Александр Галлямов. В Казани чемпионы Европы Бойкова и Козловский допустили нетипичные для себя ошибки и стали вторыми — вряд ли они сочли этот результат удовлетворительным. Свою роль тогда сыграли и нервы, поскольку перед стартом турнира стало известно о кончине Игоря Москвина. В Москве спортсмены будут выходить на лёд с холодной головой и постараются взять реванш, а Мишина и Галлямов, прибавившие после перехода к Москвиной, будут отстаивать право на лидерство.

В танцах наконец-то состоится возвращение чемпионов Европы Виктории Синициной и Никиты Кацалапова, которые в этом сезоне показали только один ритм-танец. На этапе Кубка России обострение травмы застигло их прямо на льду, поэтому прокат был прерван.

А вот их главных конкурентов — Александры Степановой и Ивана Букина — в этот раз не будет. Почти вся их тренировочная группа переболела коронавирусом, и спортсмены просто не успели восстановиться от последствий инфекции. Роль второй пары в Москве будут играть Тиффани Загорски и Джонатан Гурейро, которые в отсутствие лидеров начали привыкать к своему новому положению.

В борьбу за призовую тройку вступят Елизавета Худайбердиева/Егор Базин и Аннабель Морозов/Андрей Багин. Несмотря на то, что Лиза с Егором только в межсезонье начали кататься вместе, они уже пошумели на внутренних стартах и показали себя очень гармоничной. Что касается Аннабель с Андреем, их прогресс на протяжении всей осени отмечает Татьяна Тарасова — а её похвала, как известно, дорогого стоит.

Короткие программы и ритм-танец состоятся уже сегодня, первыми на льду появятся мужчины, начало — в 13:30 мск.