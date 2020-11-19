Главный тренер московского «Спартака» Доменико Тедеско подарил протез 16-летнему болельщику Никите Патрею.

Об этом сообщается в Twitter фонда «Спартак — детям». Известно, что диагноз Никиты Патрея — культя предплечья левой руки, ему требовался бионический протез предплечья стоимостью 490 тысяч рублей.

«Мне хочется помочь Никите из Новомичуринска. Никита, я знаю, что ты очень любишь спорт, ты никогда не отказывался от своей мечты. Поэтому я решил помочь тебе с необходимым протезом. Желаю, чтобы операция прошла успешно. Надеюсь, увижу и обниму тебя на «Открытие Арене» уже очень скоро», — сказал Тедеско на видео.

Ранее сообщалось, что Доменико Тедеско претендовал на статус лучшего тренера месяца в РПЛ третий раз подряд. Лучшим в итоге был признан Виктор Гончаренко.