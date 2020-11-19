«Вот тут без комментариев». В Кремле отказались говорить о разгроме сборной России

Пресс-секретарь президента России Владимира Путина Дмитрий Песков отказался комментировать поражение сборной России от Сербии со счетом 0:5.

«Вот тут без комментариев», – сказал Песков в ответ на вопрос «Р-Спорт» о том, расстроены ли в Кремле итогом матча.

Напомним, сборная России по футболу потерпела разгромное поражение от команды России в Лиге наций, пропустив в общей сложности пять мячей. Игра прошла на стадионе Райко Митича в Белграде и завершилась со счетом 5:0 в пользу сборной Сербии. Уже после первого тайма сборная России проигрывала со счетом 4:0.