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  • 15:02,  19 ноября 2020
Футбол
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«Вот тут без комментариев». В Кремле отказались говорить о разгроме сборной России

Дмитрий Песков
Дмитрий Песков. Фото: Википедия

Пресс-секретарь президента России Владимира Путина Дмитрий Песков отказался комментировать поражение сборной России от Сербии со счетом 0:5.

«Вот тут без комментариев», – сказал Песков в ответ на вопрос «Р-Спорт» о том, расстроены ли в Кремле итогом матча.

Напомним, сборная России по футболу потерпела разгромное поражение от команды России в Лиге наций, пропустив в общей сложности пять мячей. Игра прошла на стадионе Райко Митича в Белграде и завершилась со счетом 5:0 в пользу сборной Сербии. Уже после первого тайма сборная России проигрывала со счетом 4:0.

Таким образом, потерпев поражение от сборной Сербии, Россия осталось на втором месте в своей группе в Лиге наций и не вышла в Лигу А на следующий розыгрыш турнира.

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