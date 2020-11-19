Главный тренер московского «Спартака» Доменико Тедеско прокомментировал слова одного из журналистов о том, что Александр Кокорин мало заинтересован в том, чтобы помогать команде.

По словам Тедеско, частная жизнь игроков — это их личное дело, в которую тренер не вмешивается, пока она непосредственно не влияет на их выступление на поле. Немец отметил, что дело не в Кокорине, так как у «Спартака» есть Соболев, Понсе, Бакаев и Урунов, и Каждый раз перед матчами нужно делать сложный выбор, кого поставить в стартовый состав.

Тедеско добавил, что критерий для выбора всего лишь один: как «Спартак» может выиграть предстоящую игру.

«В данный момент Кокорин хорошо тренируется, он сыграл ряд матчей, где-то выходил на замену, где-то в стартовом составе, провел неплохой матч с «Химками». Другие игроки также очень важны и делают большой вклад в игру команды. В этом и состоит работа тренера», — сказал Тедеско, слова которого приводит Sport24.

Отметим, игра между московскими «Спартаком» и «Динамо» состоится на стадионе «Открытие Арена» 21 ноября и начнется в 19:00 по московскому времени.