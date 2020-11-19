Бывший абсолютный чемпион мира по боксу американец Майк Тайсон сообщил, что смог бы снова укусить Эвандера Холифилда.

«Я говорю: «Нет, никогда больше». Но я мог бы повторить это снова. Что ж, если он будет делать то, что делал, чтобы быть укушенным, я бы сделал снова. Укусил его, потому что хотел убить. Я был очень зол на то, что меня били по голове и все такое. Я действительно потерял осознание всего происходящего в бою. Это вырвало меня из плана на поединок», – сказал Тайсон, слова которого приводит Fox News.

Напомним, Майк Тайсон откусил Эвандеру Холифилду кусок уха во время их поединка в 1997 году.

Отметим, бой Тайсона и Холифилда будет проходить в США в ночь с 28 на 29 ноября в восьмираундовом формате. При этом несмотря на то, что поединок считается выставочным, он будет записан в рекорд боксеров.