В Москве на льду дворца спорта «Мегаспорт» состоится этап Гран-при по фигурному катанию Rostelecom Cup. Завтра, 20 ноября, состоится женская короткая программа, спортсменки уже узнали стартовые номера.

С короткими программами выступят двенадцать фигуристок. В первую разминку попали Елизавета Нугуманова, заменившая Евгению Медведеву, Виктория Сафонова (Белоруссия), Анастасия Галустян (Армения), Анастасия Гулякова, Алина Урушадзе (Армения) и Ева Лотта Киибус (Эстония).

Во второй разминке выступят Екатерина Рябова (Азербайджан), Елизавета Туктамышева, Софья Самодурова, Алена Косторная, Александра Трусова и Анна Щербакова.

Соревнования начнутся в 19:20 по московскому времени, прямую трансляцию будет осуществлять сайт Первого канала.