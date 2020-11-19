Совладелец киберспортивной организации Alliance Джонатан Loda Берг поделился своими воспоминаниями о карьере игрока в Dota 2. Берг также рассказал о фанатах, которые подходят к нему и сообщают, что следили за киберспортсменом ещё со времён SK Gaming.

Когда люди подходят ко мне и говорят, что следят за моей карьерой со времен SK Gaming, это вызывает улыбку на моем лице. Сегодня я гордый владелец собственной организации, но никогда не забуду те дни, которые провел в других клубах.

Киберспортивная карьера у шведского игрока началась ещё в DotA в 2006 году. Тогда Джонатан успел поиграть за Meet Your Makers и SK Gaming в 2007 году и даже некоторое время провёл в HoN, однако уже в 2011 году вернулся в Доту.

Вместе с Alliance Берг выиграл главный турнир года The International в 2013 году, а в 2018 стал тренером команды и, впоследствии, совладельцем.