В Лондоне (Великобритания) продолжается Итоговый чемпионат АТР. Сегодня, 20 ноября, состоятся заключительные матчи группового этапа, будут играть представители группы «Токио-1970».

В первом матче, который стартует не ранее 17:00 по московскому времени, будет решаться судьба путевки в полуфинал турнира. Первая ракетка мира серб Новак Джокович встретится с представителем Германии Александром Зверевым. Оба спортсмена имеют на своем счету по одной победе и одному поражению.

Второй матч не будет иметь турнирного значения: в нем встретятся Даниил Медведев и Диего Шварцман. Россиянин уже гарантировал себе участие в полуфинале, одержав две победы, в то время как аргентинец потерпел два поражения и лишился шансов на игру в плей-офф. Их матч начнется не ранее 23:00 по московскому времени.