Олимпийская чемпионка Екатерина Боброва дала подписчикам практичный совет: она поделилась знаниями о том, как правильно падать, чтобы не получить повреждение.

«Друзья, какой же гололёд на дорогах!!! К сожалению, от падений никто не застрахован, а падения — это очень не приятно», — написала Екатерина на своей странице в «Инстаграме».

Спортсменка перечислила три правила, которые помогут сохранить здоровье при падении.

«Если уж вы «полетели», то лучше всего приземлиться на бок», — написала Боброва и добавила, что сгруппироваться можно двумя способами. Нужно либо закрыть голову руками, либо вытянуть полусогнутую руку.

Если же вы начали падать на спину, пишет Екатерина, тогда следует прижать подбородок к груди, чтобы избежать удара головой. Если падение происходит лицом вперед, следует вытянуть полусогнутые руки, чтобы амортизировать удар.

«Друзья, надеюсь, эти минимальные советы помогут вам избежать травм. Будьте сегодня максимально осторожными и берегите себя», — заключила Боброва.