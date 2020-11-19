Известный комментатор Алексей Андронов считает, что в сборную России по футболу необходимо вернуть голкипера московского ЦСКА Игоря Акинфеева.

Как пишет «Москва.ру», Андронов считает, что возвращение Акинфеева в сборную — это вопрос государственного значения.

«Доверенное лицо доверителю не откажет…» — написал Андронов в Телеграме.

Напомним, в среду, 18 ноября, сборная России потерпела разгромного поражение от Сербии со счетом 0:5. Команды встречались в рамках заключительного тура группового этапа Лиги наций. Подопечные Станислава Черчесова набрали 8 очков в шести турах и заняли второе место в своей группе. Этот результат не позволил им выйти в Лигу А.

Ворота сборной России защищал голкипер «Локомотива» Маринато Гилерме. В первом тайме он пропустил четыре гола и в перерыве был заменен на вратаря «Сочи» Сослана Джанаева.