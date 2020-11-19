Игрок команды Virtus.pro по Dota 2 Егор epileptick1d Григоренко поделился своими мыслями о внутриигровых отношениях между киберспортсменами, а также заявил, что встреча с Just Error в сегодняшнем матче является «обычной игрой в Доту».

Нам всем комфортно играть вместе, поэтому команда чувствует себя отлично. Насчет ответственности, не буду говорить за всех, но лично для меня это будет обычная игра в «Доту», поэтому нет. В команде царит прекрасная атмосфера, мы уже хорошо понимаем друг друга.

Ранее игрок команды Just Error Алексей Solo Березин рассказал о своих мыслях на счёт грядущего матча между его командой и новым составом Virtus.pro. Саппорт коллектива заметил, что для него это рядовой матч и никаких секретных стратегий и тактик Just Error не подготавливали.

В рамках групповой стадии онлайн-турнира EPIC League Season 2 первого дивизиона между собой встретятся для российских коллектива Virtus.pro против нового состава Алексея Solo Березина Just Error. Матч состоится в 16-00 по московскому времени. Следить за этими трансляциями можете на официальном Twitch канале чемпионата — dota2ruhub