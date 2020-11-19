Встреча четвертого тура группового этапа Лиги чемпионов между «Лацио» и «Зенитом» состоится без зрителей. Это связано с тяжелой эпидемиологической обстановкой в Италии.

Решение принято местными властями: все футбольные матч проходят без зрителей. Отмечается, что гостевая квота не выделяется — это значит, что фанаты «Зенита» на смогут быть допущены на стадион официально. Не официально все возможно — учитывая недавнюю игру в Дортмунде, где тоже игра проходила без зрителей, однако ряд болельщиков сине-бело-голубых воспользовавшись аккредитациями журналистов, попали на стадион «Идуна Парк».

Игра с «Лацио» пройдет в Риме 24 ноября и начнется в 23:00 по московскому времени. В игре первого круга в Санкт-Петербурге была зафиксирована ничья 1:1. На гол Александра Ерохина точным ударом ответил Филипе Кайседо.