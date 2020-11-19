Губернатор Петербурга Александр Беглов подписал постановление о введении новых коронавирусных мер в городе с 23 ноября. И они кажутся очень странными.

Согласно постановлению, с 23 ноября зрителям будет закрыт доступ на спортивные мероприятия. Кроме того, в зданиях торговых центров приостанавливается деятельность всех предприятий общественного питания, а также ледовых катков. При этом на остальные катки попасть можно, но есть нюансы: в зоне катания должно присутствовать не более одного человека на 10 квадратных метров такой зоны, а на крытые катки не допускается более 30 человек. Также с 1 декабря наполняемость концертных залов, театров и кинозалов не должна превышать 25% от количества мест в зале.

Все бы ничего, коронавирусные меры — это исключительно правильные меры в нынешней ситуации, но смущает одно уточнение, которое сделали в Смольном:

«Указанные требования не затронут деятельность профессиональных спортивных клубов, а также осуществление спортивной подготовки».

Таким образом, базирующиеся в Петербурге клубе продолжат продавать билеты и пускать болельщиков на трибуны своих арен. На всякий случай напомним наименования главных спортивных клубов города: ФК «Зенит», ХК СКА, БК «Зенит», ВК «Зенит». Что объединяет эти четыре клуба? Один генеральный спонсор, название которого красуется на джерси всех этих команд.

И все эти четыре клуба, какое совпадение, имеют профессиональный статус. Наверное, это просто домыслы, но не могло ли случиться так, что «сноска» о профессиональных командах нацелена именно на эти четыре клуба, но никак не на ГК «Университет-Нева», которая к известному спонсору отношения не имеет? И если эти домыслы имеют основания, насколько это честно? Во всех смыслах: в спортивном, потому что одни играют с 7 тысячами, а другие — с 25? И в общечеловеческом, ведь такая поблажка не решает проблему с коронавирусом, а только усугубляет ее.