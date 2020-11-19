Испанский специалист Хосеп Гвардиола подписал новое соглашение с английским «Манчестер Сити». Об этом сообщает официальный сайт бело-голубых.

Новый контракт Пепа рассчитан на два года. Его текущий контракт заканчивает свою работу в июне 2021 года.

На официальном сайте клуба написано, что следующий контракт истечет в 2023 году. Это означает, что испанец пробудет в английской команде в течение семи лет.

Отмечается, что с момента прихода «Манчестер Сити» Гвардиол изменил стиль игры команды (тика-така) и привел коллектив к восьми мощным трофеям, поставив ряд важных рекордов.Посчитано, что под руководством Гвардиолы «Манчестер Сити» выиграл 181 из 245 игр.

Ранее Гвардиола работал в «Барселоне» и «Баварии».