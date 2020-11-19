Ваш браузер использует блокировщик рекламы

Он мешает корректной работе сайта.
Отключите блокировщик или добавьте nevasport.ru в белый список, чтобы закрыть это сообщение

  • 17:04,  19 ноября 2020
Футбол
0

Джикия и Дивеев получили травмы в матче со сборной Сербии

Джикия и Дивеев получили травмы в матче со сборной Сербии
Георгий Джикия. Фото? РФС

В сборной России сообщили о травмах футболистов национальной команды, которые были выявлены после матча Лиги наций с командой Сербии.

Как сообщает пресс-служба сборной, у Игоря Дивеева подозрение на перелом носа и сотрясение мозга, он пройдет дообследование в расположении клуба, после которого медицинский штаб ЦСКА примет решение о тактике и сроках лечения игрока.

Отмечается, что Георгий Джикия в конце матча почувствовал дискомфорт в мышцах бедра, он также сегодня должен пройти обследование.

«Надеемся, что ничего серьезного у защитника выявлено не будет, тем более, что Джикия с капитанской повязкой доиграл матч до последней секунды», – говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что Александр Соболев не принял участия в матче национальной команды против сборной Сербии из-за проблем с коленом.

Напомним, сборная России по футболу потерпела разгромное поражение от команды России в Лиге наций, пропустив в общей сложности пять мячей.

Комментарии Развернуть

avatar
  Подписка  
Оповестить о
Новости партнеров