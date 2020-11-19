Джикия и Дивеев получили травмы в матче со сборной Сербии

В сборной России сообщили о травмах футболистов национальной команды, которые были выявлены после матча Лиги наций с командой Сербии.
Как сообщает пресс-служба сборной, у Игоря Дивеева подозрение на перелом носа и сотрясение мозга, он пройдет дообследование в расположении клуба, после которого медицинский штаб ЦСКА примет решение о тактике и сроках лечения игрока.
Отмечается, что Георгий Джикия в конце матча почувствовал дискомфорт в мышцах бедра, он также сегодня должен пройти обследование.
«Надеемся, что ничего серьезного у защитника выявлено не будет, тем более, что Джикия с капитанской повязкой доиграл матч до последней секунды», – говорится в сообщении.
Ранее сообщалось, что Александр Соболев не принял участия в матче национальной команды против сборной Сербии из-за проблем с коленом.
Напомним, сборная России по футболу потерпела разгромное поражение от команды России в Лиге наций, пропустив в общей сложности пять мячей.
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