Джикия и Дивеев получили травмы в матче со сборной Сербии

В сборной России сообщили о травмах футболистов национальной команды, которые были выявлены после матча Лиги наций с командой Сербии.

Как сообщает пресс-служба сборной, у Игоря Дивеева подозрение на перелом носа и сотрясение мозга, он пройдет дообследование в расположении клуба, после которого медицинский штаб ЦСКА примет решение о тактике и сроках лечения игрока.

Отмечается, что Георгий Джикия в конце матча почувствовал дискомфорт в мышцах бедра, он также сегодня должен пройти обследование.

«Надеемся, что ничего серьезного у защитника выявлено не будет, тем более, что Джикия с капитанской повязкой доиграл матч до последней секунды», – говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что Александр Соболев не принял участия в матче национальной команды против сборной Сербии из-за проблем с коленом.