Попасть в киберспорт хотят тысячи молодых игроков, многие из них провели в любимой игре тысячи часов, однако так и не добились желаемого результата. Некоторым среди них удаётся доходить до полуфинальных и финальных раундов квалификаций к разным крупным турнирам.
Так, десятки команд проходили сначала открытые квалификации к EPIC League Season 2, а затем, лучшие, пытались побороться за возможность играть с лучшими командами мира в закрытых квалификаций. Однако не у всех мотивация играть настолько высока.
Европейский микс 5men по Dota 2 прекратил своё существование. Информация об этом была опубликована организаторами EPIC League Season 2 второго дивизиона. Коллектив Расмуса MISERY Филипсена было присуждено 9 технических поражений. Теперь команда занимает последнее место в лиге.
Состав 5men выглядел следующим образом:
- Маркус Ace Хёлгард
- Расмус Chessie Бломдин
- Андреас Xibbe Рагнемальм
- Расмус MISERY Филипсен
- Йохан pieliedie Острем
Некоторые представители сообщества негативно отреагировали на такое решение. Так, совледелец киберспортивной организации Alliance Джонатан Loda Берг высказался в твиттере, где выразил своё недовольство относительно распада микса прямо во время турнира.
Я разочарован распадом 5men посреди EPIC League. Думаю, другие команды сделали бы все ради такого шанса.
Его мысли поддержал тренер команды Vikin.gg по Dota 2 Даниэль ImmortalFaith Моза и заявил, что многие команды ищут возможность выступить, однако не находят их и если что-то делать, то нужно это делать до конца.
Правильно ли поступила команда. Ответ на этот вопрос нельзя высказать однозначно, никто не знает, какие были внутренние конфликты и состояние между игроками и почему микс решил распасться именно в этот момент.
EPIC League проходит с 12 ноября по 13 октября, а общий призовой фонд турнира составляет $550 тыс, где только $50 тыс уйдёт во второй дивизион.
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