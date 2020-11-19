Попасть в киберспорт хотят тысячи молодых игроков, многие из них провели в любимой игре тысячи часов, однако так и не добились желаемого результата. Некоторым среди них удаётся доходить до полуфинальных и финальных раундов квалификаций к разным крупным турнирам.

Так, десятки команд проходили сначала открытые квалификации к EPIC League Season 2, а затем, лучшие, пытались побороться за возможность играть с лучшими командами мира в закрытых квалификаций. Однако не у всех мотивация играть настолько высока.

Европейский микс 5men по Dota 2 прекратил своё существование. Информация об этом была опубликована организаторами EPIC League Season 2 второго дивизиона. Коллектив Расмуса MISERY Филипсена было присуждено 9 технических поражений. Теперь команда занимает последнее место в лиге.

Состав 5men выглядел следующим образом:

Маркус Ace Хёлгард

Хёлгард Расмус Chessie Бломдин

Бломдин Андреас Xibbe Рагнемальм

Рагнемальм Расмус MISERY Филипсен

Филипсен Йохан pieliedie Острем

Некоторые представители сообщества негативно отреагировали на такое решение. Так, совледелец киберспортивной организации Alliance Джонатан Loda Берг высказался в твиттере, где выразил своё недовольство относительно распада микса прямо во время турнира.

Я разочарован распадом 5men посреди EPIC League. Думаю, другие команды сделали бы все ради такого шанса.

Его мысли поддержал тренер команды Vikin.gg по Dota 2 Даниэль ImmortalFaith Моза и заявил, что многие команды ищут возможность выступить, однако не находят их и если что-то делать, то нужно это делать до конца.

Правильно ли поступила команда. Ответ на этот вопрос нельзя высказать однозначно, никто не знает, какие были внутренние конфликты и состояние между игроками и почему микс решил распасться именно в этот момент.

EPIC League проходит с 12 ноября по 13 октября, а общий призовой фонд турнира составляет $550 тыс, где только $50 тыс уйдёт во второй дивизион.