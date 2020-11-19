Французский стреляющий лыжник, завершивший карьеру в прошлом сезоне, угодил в Книгу рекордов Гиннесса.

В Книге зафиксированы три рекорда Фуркада: наибольшее количество побед в общем зачете Кубка мира (семь штук), наибольшая серия побед в общем зачете Кубка мира (семь штук) и самое большое количество завоеванных хрустальных глобусов (33 штуки: 7 больших и 26 малых).

Напомним, в активе Фуркада также пять побед на Олимпийских играх. Еще одно (шестое золото) француз получит после аннулирования медали Евгения Устюгова в масс-старте на Играх в Ванкувере. Также Фуркад имеет 13 золотых наград чемпионатов мира и 83 победы в личных гонках на этапах Кубка мира. Свою карьеру француз завершил после сезона 19/20.