В матче первого тура Первенства России по футболу среди команд клубов ПФЛ в группе 2 между петербургской «Звездой» и великолукскими «Луками-Энергией» был побит рекорд турнира.

На 88-й минуте поединка в составе петербургского клуба была произведена замена: вместо Юрия Галеева на поле вышел 15-летний нападающий Никита Мигда, ставший первым игроком 2005-го года рождения, сыгравшим в ПФЛ.

Отметим, «Звезда» обыграла «Луки-Энергию» со счетом 3:0. В составе петербургского клуба по мячу забили Сергей Ильин (23-я минута), Ефрем Вартанян (68-я минута) и Юрий Галеев (86-я минута).

В данный момент «Звезда» занимает десятое место в турнирной таблице группы 2 Профессиональной футбольной лиги, имея в активе 17 очков. У «Луки-Энергии» на один балл меньше, команда из Великих Лук занимает 12-ю позицию.