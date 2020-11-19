Наставник «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола оценил новость о заключении нового контракта с клубом.

По словам Гвардиолы, с тех пор, как он пришел в «Манчестер Сити», то чувствовал себя желанным гостем в клубе и в самом городе. Это касается как игроков, так и персонала, болельщиков, жителей Манчестера и руководства клуба. Гвардиола отметил, что с тех пор было достигнуто многое: забиты голы, выиграны матчи и трофеи.

«Такая поддержка — лучшее, что может быть у любого тренера. У меня есть все, что я мог бы пожелать, чтобы хорошо выполнять свою работу, и я поражен тем доверием, которое оказали мне здесь, решив продолжить работу на протяжении еще 2 лет после этого сезона», — приводит слова Гвардиолы официальный сайт «Манчестер Сити».

Гвардиола подчеркнул, что перед клубом стоит задача развиваться и совершенствоваться — испанец рад помочь «Манчестер Сити» в этом.

Напомним, что новому соглашению Гвардиола останется в клубе до 2023 года.