Самой сильной и эффективной парой кор-героев, в связке мид и керри, в Dota 2 стала пара Spectre и Zeus. Данная статистика была представлена порталом GOSU.AI для патча 7.27d. Лучшая пара выигрывает матчи с 62.12% винрейтом.

Следом за ними идет связка героев Faceless Void и Invoker c винрейтом 59.40%. Вероятно, способность инвокера Cataclysm, которая наносит чистый урон, вместе с Хроносферой безглазого героя имеет колоссальный урон в тимфайте.

На третьем месте расположились Sven и Death Prophet со средним винрейтом 59.20%, эта пара отстаёт всего на 0.20 пунктов от второго места. Четвертую строчку занимают Faceles Void и Snapfire. Вероятно, из-за аналогичной сильной комбинации. Пятое место занимают Juggernaut и Dragon Knight с 57.20% винрейтом.

Ранее аналитический ресурс выложил статистику с лучшими связками героев для легкой линии в патче 7.27d. Как сообщает ресурс, в этом патче, как и в предыдущем первое место с уверенным отрывом заняла комбинация Drow Ranger + Vengeful Spirit с 63.30% винрейтом.