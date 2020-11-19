Война "Зенита" и "Спартака" переехала с футбольный полей в интернет. Коллаж: Nevasport

Война "Зенита" и "Спартака" переехала с футбольный полей в интернет. Коллаж: Nevasport

Компания IQUII Sport предоставила отчет о представительстве клубов в четырех социальных сетях — в твиттере, инстаграме, фэйсбуке и ютюбе.

«Зенит» возглавляет рейтинг среди клубов РПЛ. Общее число подписоты сообществах петербургского клуба в этих четырех соцсетях составляет три миллиона.

«Спартак» по-прежнему находится на втором месте (2,1 млн). На третьей позиции находится ЦСКА (1,7 млн). На четвертом месте — «Локомотив» (757,4 тыс), а на пятом — «Краснодар» (636,4 тыс).

YouTube-канал «Зенита» находится на шестнадцатом месте по популярности среди клубных каналов Европы — 536 тысяч. Это выше «Эвертона» и «Марселя».

Общая аудитория «Зенита» в соцсетях вместе с ВКонтакте, «Одноклассниками», Телеграмом и TikTok, а также англоязычный и испаноязычный Твиттер-аккаунты и Weibo — это примерно 4,6 миллионов человек.

В марте прошлого года Nevasport анализировал, в каких соцсетях «Зенит» популярнее «Спартака».