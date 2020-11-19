Полузащитник «Сочи» Никита Колдунов и экс-футболист молодежной команды клуба Павел Коркин дисквалифицрованы за нарушения регламента РФС по этике.

Об этом сообщает телеграм-канал «Мутко против». По информации источника, РФС отстранил обоих футболистов на шесть месяцев от любой связанной с футболом деятельности за игру на тотализаторе. Отмечается, что в 2019 году Колдунов и Коркин делали ставки на матчи «Уфа» — «Локомотив», «Сочи» — «Рубин» и «Локомотив» — «Зенит». Так как игроки сами признали вину, их наказание ограничилось шестью месяцами дисквалификации.

Ранее сообщалось, что тренер петербургского «Зенита» Виллиам де Оливейра получил дисквалификацию на два матча от Контрольно-дисциплинарного комитета РФС. Также тренер «Зенита» помимо отстранения от матчей получил штраф в размере 200 тысяч рублей.