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  • 19:02,  19 ноября 2020
Бокс/MMA
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Шевченко назвала топ-3 любимых бойцов. В списке есть Конор, но нет Хабиба

Валентина Шевченко
Валентина Шевченко. Фото: инстаграм спортсменки

Киргизская чемпионка UFC в наилегчайшем весе Валентина Шевченко рассказала о любимых бойцах.

По словам Шевченко, ей нравятся те, кто хорош не в одном аспекте, а разносторонние бойцы с разными техниками. Валентина отметила, это число входит Джон Джонс из-за стиля, Деметриус Джонсон, которого Шевченко считает идеальным бойцом, и Конор Макгрегор,  так как у него хороший стиль боя.

«Есть много бойцов, которые могут вдохновлять. Я беру пример с универсальных бойцов, которые умеют все: биться в стойке и в партере», – сказала Шевченко, слова которой приводит Allboxing.

Отметим, Валентина Шевченко будет защищать титул против Дженнифер Майи 21 ноября на UFC 255 в Лас-Вегасе. Аманда Нуньес встретится с Меган Андерсон 12 декабря на UFC 256.

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