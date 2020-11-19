Шевченко назвала топ-3 любимых бойцов. В списке есть Конор, но нет Хабиба

Киргизская чемпионка UFC в наилегчайшем весе Валентина Шевченко рассказала о любимых бойцах.

По словам Шевченко, ей нравятся те, кто хорош не в одном аспекте, а разносторонние бойцы с разными техниками. Валентина отметила, это число входит Джон Джонс из-за стиля, Деметриус Джонсон, которого Шевченко считает идеальным бойцом, и Конор Макгрегор, так как у него хороший стиль боя.

«Есть много бойцов, которые могут вдохновлять. Я беру пример с универсальных бойцов, которые умеют все: биться в стойке и в партере», – сказала Шевченко, слова которой приводит Allboxing.