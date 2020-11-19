Российская фигуристка Алина Загитова выложила новую фотографию инстаграме. Взявшая паузу в карьере спортсменка, исполняющая роль ведущей на проекте «Ледниковый период», порадовала своих поклонников ярким образом.

На фотографии олимпийская чемпионка позирует в черном топе с глубоким вырезом. На ней — белая рубашка и кепка.

Новая фотография отправила подписчиков фигуристки к космос. Все оказались просто в восторге и стали оставлять соответствующие комментарии. Загитову называли стилягой, красавицей, а кое-кто заметил, что пора вызвать пожарных — настолько огненной получилась фотка.

«Незаконно быть такой красивой», — заметил один из подписчиков.

Напомним, с декабря 2019 года Загитова не принимает участие в соревнованиях, так как взяла паузу в карьере. Спортсменка продолжает тренировки в группе Этери Тутберидзе, выступает в роли ведущей телепроекта «Ледниковый период» и учится на журналиста.