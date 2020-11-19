Спортивный агент Ари Закарян поздравил с днем рождения российскую фигуристку Евгению Медведеву.

«С днем рождения, дорогая Евгения. Ты приносишь счастье многим людям в мире. Твоя преданность миру фигурного катания – бесценна. Здоровья и счастья тебе», – написал Закарян в своем Instagram.

Напомним, в сентябре текущего года Медведева вернулась в группу Тутберидзе, которую покинула после Олимпиады-2018 в Пхенчхане, где завоевала две серебряные медали — в личном и командном турнирах. Спортсменка тренировалась в Торонто под руководством канадского специалиста Брайана Орсера, но после контрольных прокатов сборной России в 2020-м году объявила о возобновлении сотрудничества с Тутберидзе.

В нынешнем сезоне Евгения еще не принимала участие в соревнованиях, так как залечивает травму спины. Она пропустит Гран-при России, но имеет возможность выступить на заключительном этапе Кубка страны.