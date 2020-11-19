Бывший футболист «Манчестер Юнайтед» и сборной России Андрей Канчельскис вспомнил, как случайно оскорбил тренера Алекса Фергюсона из-за незнания английского языка.

По словам Канчельскиса, иностранных футболистов всегда учат ругаться, он видео это в случае с бразильскими игроками, когда тренировал в России.

Экс-футболист отметил, его научили, как правильно обращаться к тренеру «Манчестер Юнайтед».

«Чуть ли не в первый раз, когда мы с Фергюсоном пересеклись в коридорах базы «МЮ», он сказал мне: «Ну, Андрей, как дела?» Я улыбнулся ему и ответил: «Пошел на хрен, шотландский ублюдок». Фергюсон встал как вкопанный, а затем начал улыбаться, когда услышал смех, разносящийся по коридору, пока я стоял в недоумении», – написал Канчельскис в своей автобиографии.

Напомним, Андрей Канчельскис играл в составе «Манчестер Юнайтед» с 1991 по 1995 год.