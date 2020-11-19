Заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова рассказала, что будет трудится комментатором на Гран-при России по фигурному катанию, который пройдет с 20 по 22 ноября. Об заявила сама Тарасова.

«Многие спрашивают, буду ли я комментировать Rostelecom Cup? Планирую. Очень люблю этот турнир, как и все, жду его. Участвуют сильнейшие фигуристы сборной, лучшие наши спортсмены. Будет интересно!» – написала Тарасова в инстаграме.

Отметим, что московский этап соревнования покажет Первый канал. Тарасова обычно работает в паре с комментатором Александром Гришиным.