Петербургский «Зенит», как и московское «Динамо», вынужден будут провести встречи Кубка ЕКВ в «пузыре».

Данное решение приняла Европейская конфедерация волейбола (CEV). Все матчи навылет 1/8 и четвертьфинала Кубка ЕКВ, который является вторым по рангу волейбольного еврокубка, пройдет в формате «пузыря». Это специальная зона безопасной изоляции для спортсменов.

«Зениту» предстоит сыграть первый матч с болгарским «Хебар Пазаржиком. Обе игры пройдут в Болгарии. Команда-хозяйка не будет иметь серьезного преимущества, поскольку игра состоится без зрителей, а у «Зенита» будет время адаптироваться к площадке и условиям.

Московское «Динамо», при этом, примет сербскую «Войводину» на своей площадке в Москве.