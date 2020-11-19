Чемпион UFC в легком весе Хабиб Нурмагомедов, завершивший карьеру после боя 24 октября с Джастином Гэтжи, рассказал о ближайших планах на будущее.

По словам Рублева, в следующем году он выпускается из институт и хотел бы защитить диплом, поступить в магистратуру и далее больше времени уделить образованию.

Хабиб отметил, что купил баранов и планирует заниматься сельским хозяйством: есть бычки на откорме и коровы.

Нурмагомедов заметил, что ему хотелось бы участвовать там, где он может принести пользу — это не обязательно большая политика.

«Можно драться и до 40 лет, но цель должна быть. У меня была цель добраться до вершины, я добрался. Дальше у меня там соревновательного интереса нет», — цитирует Нурмагомедова ТАСС.

Напомним, на турнире UFC 254 в Абу-Даби Хабиб победил во втором раунде удушающим приемом американца Джастина Гетжи и в третий раз защитил титул чемпиона в легком весе.