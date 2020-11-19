Футбольный блогер Василий Уткин оценил неудачу сборной России в матче с Сербие со счетом 0:5.

Уткин отметил, что был очень расстроен этим результатом и ставит вопрос о дееспособности тренерского штаба, который стоит уже давно, но это не хотели замечать.

«Черчесов не тренер, он давно перестал им быть. На самом деле он является бюрократом. Я был и остаюсь Черчесоскептиком. Не вижу у сборной стратегии», — сказал Уткин в программе «Футбольный клуб» в YouTube

По словам Уткина, обрушилась не сборная, а представления о ней большинства. Все думали, что это прочное здание, а оказалась времянка, которую удалось построить и которая простояла ровно столько.

Напомним, что поражение не позволило российской команде пробиться в Лигу А и отправило национальную команду в третью корзину при жеребьевке отборочного турнира ЧМ-2022.