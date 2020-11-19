Российский теннисист Андрей Рублёв выиграл первый матч в карьере на Итоговом чемпионате АТР в Лондоне. В третьем матче группы он переиграл третью ракетку планета австрийца Доминика Тима со счётом 6:2, 7:5.

Матч продолжался один час и пятнадцать минут. За это время Рублев сделал одиннадцать эйсов, обошелся без двойных ошибок и реализовал четыре брейка из десяти. Тим подал 10 подач навылет, трижды ошибся на подаче и свой единственный брейк-пойнт реализовал.

Напомним, этот матч ничего не решал с турнирной точки зрения. Перспективы обоих теннисистов в группе «Лондон» были определены: Тим гарантировал себе выход в полуфинал по итогам первых двух туров, а Рублёв потерял нашнсы на выход из группы после двух поражений.