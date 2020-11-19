Комментатор Геннадий Орлов оценил действия сборной России. В частности, журналист отметил неудачные действия капитана команды Георгия Джикии.

Орлов отметил, что у него большие вопросы к капитану московского «Спартака».

«Георгий не командует обороной. Видимо, не умеет руководить защитниками. Да и сам не особо надежен. Увлекается подключениями вперед. Ну куда ты летишь? Притормози! Поруководи своими партнерами!», — приводит слова Орлова «Спорт-Экспресс».

Орлов считает, что Джикия, к сожалению, не лидер: нельзя позволять сербам гулять в своей штрафной и на подступах к ней. Орлов отмечает, что это прописные истины, но, по его ощущению, наши футболисты про них не слышали.

Напомним, сборная России проиграла Сербии со счетом 0:5, пропустив четыре гола в первом тайме.