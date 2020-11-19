Соведущий Алины Загитвоой, олимпийский чемпион Алексей Ягудин поздравил двукратную чемпионку мира и Европы Евгению Медведеву с днём рождения. Сегодня, 19 ноября, Евгении исполнился 21 год. Бывший фигурист выложил поздравления в сторис инстаграма.

«Поздравляю!!! Здоровья и терпения», — написал Ягудин.

Отметим, что Медведева не выступит на этапе Гран-при в Москве, который стартует 20 ноября. До этого Медведева была вынуждена прервать тренировочный процесс из-за проблем со спиной: она проходила обследование в клинике спинальной нейрохирургии, после чего у фигуристки обнаружили защемление нерва в позвоночнике.

Ранее Алексей Ягудин вступился за российскую фигуристку Алину Загитову, вместе с которой ведет телевизионный проект «Ледниковый период» на Первом канале.